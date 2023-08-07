Попавшая в ДТП певица Лада Дэнс ближайшую неделю проведет в клинике

Фото: телеграм-канал Mash

Певица Лада Дэнс, попавшая в ДТП на трассе М-2 "Крым" под Москвой, проведет в одной из частных клиник Подмосковья как минимум неделю, сообщил ТАСС директор артистки Сергей Пудовкин.

Он рассказал, что подозрение на перелом позвоночника не подтвердилось. Диагностировали просто сильный ушиб. Также, по его словам, врачи запретили артистке разговаривать.

"Надеюсь, во вторник или в среду она запишет видеообращение. Единственное, что она мне сказала сегодня: "Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно". Значит будет новое имя – Лада", – подчеркнул Пудовкин.

Авария произошла 5 августа. На трассе М-2 "Крым" в Подмосковье столкнулись три машины. В результате пострадали четыре человека. Представитель экстренных служб сообщил, что в результате столкновения певица Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована в клинику им Н. Н. Бурденко. В момент аварии артистка не была за рулем. Она находилась на заднем сидении.

Сергей Пудовкин поблагодарил медицинские и оперативные службы, которые быстро подключились к спасению певицы. При этом виновника случившейся в Подмосковье аварии пока не выявили.