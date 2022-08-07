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Уголовное дело возбудили после конфликта со стрельбой в Химках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД РФ.

По данным управления, сообщение о конфликте на улице Германа Титова поступило дежурным в 21:27 в субботу, 6 августа.

"Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что между двумя группами граждан произошел словесный конфликт, в ходе которого один из них достал травматический пистолет и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов, после чего компания скрылась с места происшествия", – говорится в сообщении.

В результате происшествия двое мужчин получили телесные повреждения. Их госпитализировали. По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ ("Хулиганство").

Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил в соседа, испугавшись, что тот пришел его зарезать после конфликта из-за открытого окна. Инцидент произошел в хостеле на Варшавском шоссе. В ходе конфликта один из мужчин выстрелил в другого из травматического пистолета. Пострадавшего осмотрели медики, от госпитализации он отказался.

