Человек погиб в результате ДТП в Рузском городском округе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием трех автомобилей произошло в Рузском городском округе Подмосковья. Погиб один человек, еще один получил травмы, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

По предварительной информации, около 20:00 на 28-м километре трассы Орешки – Онуфриево столкнулись BMW, "Газель" и грузовик. От удара последние две загорелись.

Погиб водитель большегруза. Полиция проводит проверку, обстоятельства происшествия выясняются.

На Варшавском шоссе в районе дома 2 столкнулись пять машин. Одному человеку потребовалась помощь медиков. Причины произошедшего устанавливаются.