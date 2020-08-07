Суд рассмотрит дело приезжего, задержанного с боевыми патронами на станции "Царицыно"

19:33
Фото: depositphotos/belchonock
Дело, возбужденное в отношении приезжего, попытавшегося провезти боевые патроны в столичной подземке, рассмотрят в Нагатинском районном суде, сообщает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.
Он был задержан в вестибюле станции "Царицыно". В его сумке обнаружили 19 боевых патронов калибра 7,62 миллиметра. Судебная экспертиза установила, что они подходят к винтовке образца 1898 года, пулеметам и другому нарезному огнестрельному оружию.
Мужчину задержали во время попытки уехать в один из регионов России. По его словам, патроны он нашел при разборе жилого дома в Московской области.
В отношении приезжего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей"). Правоохранительные органы завершили дознание и направили дело в суд. В отношении мужчины избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.
Ранее оружие, боеприпасы и инструменты для их изготовления были обнаружены в квартире в Хамовниках. В ней проживал 48-летний мужчина. Полицейские изъяли пистолеты, обрез ружья, около 400 патронов, 550 комплектов для их изготовления и инструменты.
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