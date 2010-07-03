Во Внукове столкнулись автобус и легковой автомобиль

В столичном поселке Внуково два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и рейсового автобуса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

На месте работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины ДТП.

Ранее в Дмитрове легковой автомобиль наехал на двух подростков на пешеходном переходе. Пострадавшие госпитализированы.

В подмосковном Долгопрудном на Лихачевском шоссе автобус вылетел на остановку. Два человека скончались на месте, еще двое госпитализированы.

В городском округе Истра минувшей ночью в ДТП пострадали четыре человека, среди них двое детей.

