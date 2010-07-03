Уголовное дело возбуждено после драки у метро "Площадь Ильича"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах драки в одном из кафе на улице Золоторожский Вал в районе станции метро "Площадь Ильича" в столице.

Имеются данные о двух пострадавших, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу. Задержаны шесть участников конфликта. По предварительной информации, все они являются гражданами стран ближнего зарубежья.

Ранее в СМИ сообщили, что, по данным очевидцев, в драке принимали участие по меньшей мере 60 человек. Однако официальных данных о количестве участников потасовки не имеется.

Возбуждено два уголовных дела по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" и "Хулиганство".

