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Москва 24

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02:16

Двухлетний ребенок случайно заперся в квартире в Королеве

происшествия общество безопасность

02:16

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Фото: Москва 24/Никита Симонов

В подмосковном городе Королеве спасателям пришлось вскрыть дверь квартиры. Там случайно заперся двухлетний ребенок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ МО "Мособлпожспас".

В ведомстве рассказали, что, когда отец ребенка вышел на лестничную клетку к мусоропроводу, малыш случайно захлопнул дверь, задев при этом щеколду.

"Дверь закрылась, а мужчина оказался в неловкой ситуации – при себе у него не было ни мобильного телефона, ни ключей от квартиры", – сообщили в пресс-службе.

Вскоре к квартире подошла мать ребенка. У нее имелся при себе телефон, с помощью которого супруги обратились за помощью.

"Оперативно прибыв на место, специалисты быстро просверлили маленькое отверстие в двери и открыли ее", – подытожили в ведомстве.

Отмечается, что медицинская помощь ребенку не потребовалась.

Ранее в пресс-службе ГКУ МО "Мособлпожспас" рассказали о спасении мужчины в подмосковном лесу. Спасательная операция продолжалась восемь дней.

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происшествия общество безопасность

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