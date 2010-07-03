Двухлетний ребенок случайно заперся в квартире в Королеве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В подмосковном городе Королеве спасателям пришлось вскрыть дверь квартиры. Там случайно заперся двухлетний ребенок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ МО "Мособлпожспас".

В ведомстве рассказали, что, когда отец ребенка вышел на лестничную клетку к мусоропроводу, малыш случайно захлопнул дверь, задев при этом щеколду.

"Дверь закрылась, а мужчина оказался в неловкой ситуации – при себе у него не было ни мобильного телефона, ни ключей от квартиры", – сообщили в пресс-службе.

Вскоре к квартире подошла мать ребенка. У нее имелся при себе телефон, с помощью которого супруги обратились за помощью.

"Оперативно прибыв на место, специалисты быстро просверлили маленькое отверстие в двери и открыли ее", – подытожили в ведомстве.

Отмечается, что медицинская помощь ребенку не потребовалась.

Ранее в пресс-службе ГКУ МО "Мособлпожспас" рассказали о спасении мужчины в подмосковном лесу. Спасательная операция продолжалась восемь дней.