СК завершил расследование дела группы лжекосметологов

7 августа, 19:32
Фото: ТАСС/Геннадий Хамельянин
Расследование дела в отношении трех женщин, обвиняемых в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, завершено. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по городу Юлия Иванова. Речь идет о косметологах с фальшивыми дипломами.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении так называемого врача-косметолога Натальи Коростелевой, а также Екатерины Егоровой и Саният Яикбаевой", – пояснила Иванова. По ее словам, следователи собрали доказательную базу и направили дело в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения.
Предполагается, что три соучастницы работали с 2007 по 2015 год. Они оказывали платные косметологические услуги в арендуемых помещениях в столице. Дипломы были поддельными; используемые препараты не имели регистрационного удостоверения в России. От рук неквалифицированных женщин пострадали 19 клиенток, которые получили "необратимые изменения внешности и психологические травмы".
Одна из фигуранток скрывалась от следствия, поэтому ее объявили в розыск и предъявили обвинение заочно. Коростелеву и Егорову отпустили под подписку о невыезде.
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