Пять человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса в центре Москвы

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Пять человек пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса в центре Москвы.

Как рассказал Агентству "Москва" источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на улице Земляной Вал на пересечении с Яковоапостольским переулком. Рейсовый автобус маршрута "Б" столкнулся с легковым автомобилем. По предварительным данным, серьезных травм никто не получил. Однако все пострадавшие доставлены в НИИ имени Склифосовского.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее авария произошла на улице Корнейчука. Там столкнулись два автомобиля. Удар был такой силы, что одна машина вылетела в кювет, а другая перевернулась на бок. Известно, что двоим мужчинам потребовалась медицинская помощь.