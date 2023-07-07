12:57Происшествия
Отравившихся алкоголем на Урале семерых детей выписали из больницы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Семерых детей, отравившихся алкоголем в Свердловской области, выписали из больницы. Еще двое продолжают лечение, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
В ведомстве подчеркнули, что в крови пострадавших обнаружили этанол.
Как ранее сообщали следователи Свердловской области, дети получили доступ к алкоголю с помощью 20-летней знакомой, которая приобрела напитки. Ее личность устанавливается. На месте распития спиртного были обнаружены бутылки из-под водки, коньяка и пива.
Сотрудники правоохранительных органов в ходе выяснения обстоятельств установили, что никто из детей не состоял на учете по делам несовершеннолетних. Следователи начали проверку по уголовной статье "Реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
70 детей отравились в детском лагере "Белые горы" в Приамурье
Читайте также