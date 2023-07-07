Отравившихся алкоголем на Урале семерых детей выписали из больницы

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Семерых детей, отравившихся алкоголем в Свердловской области, выписали из больницы. Еще двое продолжают лечение, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что в крови пострадавших обнаружили этанол.

Как ранее сообщали следователи Свердловской области, дети получили доступ к алкоголю с помощью 20-летней знакомой, которая приобрела напитки. Ее личность устанавливается. На месте распития спиртного были обнаружены бутылки из-под водки, коньяка и пива.

Сотрудники правоохранительных органов в ходе выяснения обстоятельств установили, что никто из детей не состоял на учете по делам несовершеннолетних. Следователи начали проверку по уголовной статье "Реализация продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".



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