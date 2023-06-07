Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:09

Происшествия

"Эксмо-АСТ" сообщило о внутреннем расследовании по факту утечки данных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

"Эксмо-АСТ" проводит внутреннее расследование по факту утечки данных клиентов магазина Book24, который принадлежит издательской группе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Нам известно об утечке. И мы уже приняли меры по предотвращению незаконного доступа к аккаунтам клиентов Book24", – рассказали в издательстве.

Отмечается, что "Эксмо-АСТ" рассматривает вопрос об обращении в правоохранительные органы и принимает меры по предотвращению подобных ситуаций в будущем.

Ранее "Лаборатория Касперского" сообщила, что почти 200 миллионов данных пользователей попали в открытый доступ в 2023 году. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

Также Роскомнадзор заявил, что проверит информацию о возможной утечке личных данных клиентов сетей "Ашан" и "Твой дом". До этого в телеграм-канале "Утечки информации" появилось сообщение, что в Сеть были выложены ФИО, адреса электронной почты, телефоны и другая персональная информация клиентов указанных компаний.

Россияне смогут пожаловаться на утечку персональных данных на "Госуслугах"

Читайте также

происшествия
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика