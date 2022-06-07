Знакомый топ-менеджера VK Габриеляна рассказал подробности его гибели в НАО

Фото: СК РФ

Первый замгендиректора VK Владимир Габриелян и директор по закупкам Сергей Мерзляков покоряли побережье Белого моря на вездеходах "Шерп", когда машины подхватило резкое течение реки и понесло по камнями и извилинам. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Такая поездка была для Габриеляна не первой. В специализированных чатах, отмечает издание, он делился опытом поездок на "Шерпе". Во время последнего сплава он по рации координировал свои действия со вторым вездеходом, в котором находилась его жена Елена. Погибший же не раз рассказывал о пользе таких устройств.

"Когда долго едешь (несколько дней, полный день), очень устаешь подстраиваться друг под друга. Темп у всех разный, настроение, ну и прочие гигиенические потребности. Эта штука позволяет в одно "Как дела?" понять, насколько далеко другой вездеход находится, и остановиться на стоянку, если расстояние велико и связь может быть потеряна", – говорил Габриелян.

Вместе с тем топ-менеджер VK считал, что если маршрут полностью не был пройден, то все зря.

Знакомый погибшего Борис рассказал, что во время последней вылазки Мерзляков и Габриелян ехали первые, а за ними следовали Ольсевич и жена замгендиректора VK. По его словам, из-за сильного течения вездеход понесло.

"Возвращались сначала задним ходом, но потом все же пошли вперед. И сказали второму экипажу (в котором была жена): можно двигаться. Их тоже понесло, плыли на боку, на крыше, смогли причалить и привязать "Шерп" к дереву. Ждали, вызывали их, потом приняли решение идти пешком. Это все со слов выжившего Сергея Ольсевича", – пояснил Борис.

Он подчеркнул, что вездеходы поехали по реке без разведки. Оказалось, что она заканчивается каменистыми порогами, из-за которых, предположительно, и могла произойти трагедия.

Один из участников таких походов считает, что Елену и Ольсевича спасло дерево.

"Там река очень быстрая, воды очень много. Один "Шерп" был завален набок, он зацепился за деревья, поэтому из него и смогли выбраться", – предположил участник такого похода.

В Следственном управлении Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу рассказали, что трагедия произошла 3 или 4 июня.

"Во время перехода через реку машины перевернулись, их течением отнесло в море. Супруга погибшего и их друг все это время шли, там тундра, поэтому проблематично было добираться. Они пешком вышли к оленеводам и обратились за помощью", – рассказали в управлении.

Ольсевич, в свою очередь, назвал появившийся в Сети рассказ о случившемся от его имени недостоверным.

О гибели Габриеляна и Мерзлякова стало известно утром 7 июня. Источник в экстренных службах региона рассказал, что спасатели, вылетевшие на место происшествия, обнаружили тела с признаками переохлаждения.

