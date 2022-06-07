СК проверяет обстоятельства гибели топ-менеджеров VK в НАО

12:08
Фото: телеграм-канал Baza
Сотрудники Следственного комитета организовали проверку по факту гибели двух мужчин при опрокидывании вездехода в Ненецком автономном округе. Об этом говорится в сообщении на сайте СКР по Архангельской области и НАО.
По предварительным данным, трое мужчин и жена одного из них на двух вездеходах ехали по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос в НАО. При пересечении реки вездеходы перевернулись, их отнесло течением в море.
В СК отметили, что мужчине и женщине удалось добраться до оленеводов и получить помощь.
Двоих пропавших мужчин начали искать сразу, однако поиски осложняли удаленность места и отсутствие связи. Позже удалось найти два тела, говорится в сообщении регионального СК.
Уточняется, что 7 июня тела погибших на вертолете доставят в Нарьян-Мар, где проведут опознание и судмедэкспертизу.
Ранее сообщалось, что при переправе через реку в НАО погиб первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян. Вторым погибшим стал директор VK по закупкам Сергей Мерзляков. Как сообщалось в СМИ, спасатели, вылетевшие на место происшествия, обнаружили тела с признаками переохлаждения.
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