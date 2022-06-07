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Происшествия

13:22

СК опубликовал видео с места гибели топ-менеджеров VK в НАО

происшествиярегионы

Видео: телеграм-канал "Следком"

Следственный комитет России опубликовал видео с места гибели топ-менеджеров VK в Ненецком автономном округе.

Утром 7 июня стало известно, что при переправе через реку в НАО погиб первый замгендиректора VK Владимир Габриелян. Вторым погибшим стал директор VK по закупкам Сергей Мерзляков.

По данным СМИ, спасатели, прибывшие на место ЧП, обнаружили тела мужчин с признаками переохлаждения. Проверку по факту гибели топ-менеджеров VK организовали представители Следственного комитета России.

По данным следователей, трое мужчин и супруга одного из них на вездеходах передвигались по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос. При пересечении реки транспортные средства перевернулись, их отнесло течением в море. Спасшимся удалось добраться до оленеводов и попросить о помощи.

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