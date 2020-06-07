В Красноярском крае из-за дождей разрушились два автомобильных моста

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Два автомобильных моста в Партизанском районе Красноярского края разрушились из-за проливных дождей.

Как рассказали ТАСС в ГИБДД по региону, движение по участку дороги Партизанское – Мина закрыто. На месте происшествия организовано дежурство сотрудников ГИБДД.

Также дождевой паводок стал причиной подъема воды в реке Сейба, из-за чего было нарушено дорожное сообщение на трассе Щетинкино – Джойка в Курагинском районе.

В МЧС по Московской области ранее сообщили, что в регионе 375 приусадебных участков остаются подтопленными.