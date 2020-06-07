Врезавшегося на Арбате водителя за год штрафовали более 50 раз

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель автомобиля Aston Martin, врезавшийся в ограждение на Новом Арбате, за год был оштрафовали более 50 раз.

При этом 46 раз он был оштрафован за превышение скорости, остальные штрафы – за выделенные полосы.

Об этом сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в Telegram.

"Безответственное поведение на дороге – угроза жизни водителей и пешеходов", – говорится в сообщении.

Автомобиль Aston Martin вылетел на тротуар пешеходной зоны Арбатской площади в Москве ночью 6 июня.

Авария произошла в районе дома 14. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.