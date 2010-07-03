Полицейский в столице застрелил сбежавшего из ОВД

Сотрудник полиции застрелил задержанного, сбежавшего из ОВД. Инцидент произошел на севере столицы в районе Коптево.
Мужчина был задержан ночью 7 июня в Соболевском проезде. В нетрезвом состоянии он сел за руль автомобиля Volkswagen и грубо нарушил ПДД. Каких-либо документов, подтверждающих личность, у него при себе не было.
"Водитель был доставлен в территориальный отдел полиции. Как пояснил задержанный, он находился в розыске за правоохранительными органами Узбекистана", – цитирует Агентство "Москва" представителя пресс-службы ГУ МВД по столице.
При допросе мужчина выпрыгнул из окна первого этажа и попытался скрыться. При задержании он оказал активное сопротивление правоохранителю и пытался отобрать табельное оружие.
"Полицейский причинил мужчине огнестрельное ранение, от которого тот скончался", – указано в сообщении ведомства. Уточняется, что организована проверка. Специалисты установят законность действий сотрудника правоохранительных органов.
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