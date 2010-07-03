Пенсионера в Москве ограбили на 1,9 миллиона рублей

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В Даниловском районе столицы пожилого мужчину ограбили почти на два миллиона рублей, сообщает Агентство "Москва".

Преступление совершили 6 июня на 5-й Кожуховской улице. Москвич 1941 года рождения рассказал правоохранителям, что двое неизвестных, находясь с ним в автомобиле Peugeot 406, начали угрожать и открыто похитили принадлежащие ему 1,9 миллиона рублей. Затем злоумышленники бросили машину и скрылись.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Устанавливаются личности подозреваемых.