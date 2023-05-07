В результате землетрясения в Японии 33 человека получили ранения – СМИ

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В результате землетрясения магнитудой 6,3 в префектуре Японии Исикава 33 человека получили ранения, один числится погибшим. Об этом сообщает телеканал NHK.

"В результате землетрясения есть множественные повреждения зданий. Перебои с водой, наблюдавшиеся в ряде районов с пятницы, почти полностью удалось устранить", – отметили в сообщении.

Уточняется, что специалисты насчитали уже 45 афтершоковых толчков после землетрясения. Наиболее сильный афтершок зарегистрировали в день стихийного происшествия. Тогда магнитуда составила 5,8.

В субботу, 6 мая, стало известно, что один человек погиб и более двадцати пострадали из-за землетрясения магнитудой 6,3 в префектуре Исикава в Японии. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на побережье Японского моря в префектуре Исикава на глубине в 10 километров.

По информации диппредставительства Российской Федерации в Японии, граждане России в этом ЧП не пострадали.

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