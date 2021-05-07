Москвич лишился денег и телефона на свидании

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве произошло разбойное нападение на молодого человека, который пришел на свидание с девушкой.

Как говорится на сайте "МВД Медиа", 20-летний парень познакомился в интернете с девушкой. Во время переписки они договорились встретиться на улице Минусинская.

Однако на свидание пришли двое мужчин. Незнакомцы избили потерпевшего, а также отобрали телефон и денежные средства. Ущерб составил более семи тысяч рублей.

В результате сотрудники полиции задержали двух подозреваемых. Ими оказались приезжие из ближнего зарубежья 23 и 28 лет. Возбуждено уголовное дело.

Ранее полиция задержала двоих безработных за разбойное нападение на мужчину в районе Марьино.