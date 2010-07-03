Фото: Москва 24/Елена Долматова

В МЧС опровергли сообщения о падении вертолета в районе Мытищ, передает телеканал Москва 24.

Ранее в интернете появились скриншоты "Яндекс.Навигатора" с сообщениями пользователей о крушении вертолета недалеко от города Мытищи Московской области.

В начале марта 2018 года крушение вертолета произошло в районе подмосковного поселка Горки-2 в Одинцовском районе. В результате случившегося пострадали семь человек.