Вертолет упал в Подмосковье

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Крушение вертолета произошло в районе подмосковного поселка Горки-2 в Одинцовском районе, сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на СМИ.

В результате случившегося пострадали семь человек. Обстоятельства ЧП уточняются.

О катастрофе сотрудники МЧС узнали от свидетеля. Сразу после получения сигнала экстренные службы выехали на место.

Накануне в Коломенском районе Московской области упал легкомоторный самолет "Охотник С-72", на борту которого находились пилот и один пассажир. Они оба погибли при крушении. Аппарат задел загородный дом в СНТ "Отдых", где в момент ЧП не было людей.

Причины трагедии сейчас выясняют сотрудники СКР, возбудившие уголовное дело. Как удалось выяснить, самолет, который был исправен, выполнял полет без согласования с органами воздушного управления.