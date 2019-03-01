Вертолет упал в Подмосковье

Крушение вертолета произошло в районе подмосковного поселка Горки-2 в Одинцовском районе, сообщает телеканал Москва 24 со ссылкой на СМИ.
В результате случившегося пострадали семь человек. Обстоятельства ЧП уточняются.
О катастрофе сотрудники МЧС узнали от свидетеля. Сразу после получения сигнала экстренные службы выехали на место.
Накануне в Коломенском районе Московской области упал легкомоторный самолет "Охотник С-72", на борту которого находились пилот и один пассажир. Они оба погибли при крушении. Аппарат задел загородный дом в СНТ "Отдых", где в момент ЧП не было людей.
Причины трагедии сейчас выясняют сотрудники СКР, возбудившие уголовное дело. Как удалось выяснить, самолет, который был исправен, выполнял полет без согласования с органами воздушного управления.
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