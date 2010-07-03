Рухнувший в Подмосковье самолет вылетел без разрешения

Фото: МКУ "Центр ЧС" Коломенский городской округ

Легкомоторный самолет, накануне потерпевший крушение в Подмосковье, выполнял полет без согласования с органами воздушного управления. Об этом сообщили экстренные службы по региону, передает РИА Новости.

Самолет С-72 "Охотник" вылетел без заявки и уведомления, говорится в сообщении.

ЧП произошло накануне днем. Легкомоторный самолет "Охотник С-72" рухнул на территории дачного общества "Подлипки-3" в Коломенском районе Подмосковья. Пилот и пассажир погибли при падении аппарата на нежилое строение.

Известно, что спортивный самолет вылетел из расположенного неподалеку частного аэродрома "Северка". Воздушное судно "С-72 Охотник", произведенное в единственном экземпляре, перед вылетом было исправно.

После крушения следователи завели уголовное дело. В настоящее время СКР выясняют причины случившегося. По факту происшествия проверку проводит Московская межрегиональная транспортная прокуратура. В пресс-службе ведомства отметили, что причины и обстоятельства крушения устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.