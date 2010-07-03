Условия жизни попавшей в больницу с укусами девочки проверит соцзащита

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Столичный департамент труда и социальной защиты населения проверит условия жизни восьмилетней девочки, госпитализированной с укусами и синяками 6 мая. В больницу ее забрали прямо из школы, рассказал уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

По его словам, врачи должны разобраться, действительно ли на теле ребенка были укусы или язвы. В это время соцзащита определит, насколько соблюдаются санитарные условия и уделялось ли девочке достаточно внимания. Историей пострадавшей уже занимаются следователи.

"Предварительно можно сказать, что моменты запущенности, связанные с жизнью ребенка, есть", – цитирует Бунимовича Агентство "Москва". Он добавил, что в органы опеки обратились сотрудники школы.

