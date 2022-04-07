Фото: телеграм-канал "Израильские трудовые будни"

Шесть человек пострадали в результате стрельбы в Тель-Авиве. Об этом сообщает радиостанция "Кан".

По словам медиков, пострадавшие находятся в тяжелом и критическом состоянии. Они были доставлены в больницу.

По предварительной версии полиции, в нападении участвовали два вооруженных огнестрельным оружием террориста.

Ранее неизвестный с огнестрельным оружием совершил нападение в израильском городе Бней-Брак. В результате стрельбы погибли пять человек. Местным правоохранителям удалось нейтрализовать нападавшего.

Еще одно нападение, по данным СМИ, в это же время было совершено в израильском Рамат-Гане.

