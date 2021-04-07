Прокуратура начала проверку после обрушения строительных лесов в центре Москвы

18:41
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Прокуратура организовала проверку после обрушения строительных лесов в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Таганская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с частичным обрушением строительных лесов, возведенных при строительстве объекта в Большом Николоворобинском переулке. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, обрушение произошло около 16:00. В результате проверки прокуратура оценит действия лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности.
Из-за обрушения лесов в Большом Николоворобинском переулке перекрыли движение. В Дептрансе уточнили, что в настоящий момент нельзя проехать по Серебряническому переулку – от Серебрянической набережной в направлении Тессинского переулка. На участке пропускают только тех, кто проживает в соседних домах.
Помимо этого, нет движения по Большому Николоворобинскому переулку – от Малого Николоворобинского переулка в направлении Тессинского переулка.
Движение по Большому Николоворобинскому переулку перекрыто из-за обрушения лесов
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