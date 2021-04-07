Прокуратура начала проверку после обрушения строительных лесов в центре Москвы

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Прокуратура организовала проверку после обрушения строительных лесов в Большом Николоворобинском переулке в центре Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Таганская межрайонная прокуратура проводит проверку в связи с частичным обрушением строительных лесов, возведенных при строительстве объекта в Большом Николоворобинском переулке. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, обрушение произошло около 16:00. В результате проверки прокуратура оценит действия лиц, ответственных за соблюдение техники безопасности.

Из-за обрушения лесов в Большом Николоворобинском переулке перекрыли движение. В Дептрансе уточнили, что в настоящий момент нельзя проехать по Серебряническому переулку – от Серебрянической набережной в направлении Тессинского переулка. На участке пропускают только тех, кто проживает в соседних домах.

Помимо этого, нет движения по Большому Николоворобинскому переулку – от Малого Николоворобинского переулка в направлении Тессинского переулка.