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Москва 24

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Происшествия

15:33

Росздравнадзор проверит салон красоты в Луховицах после смерти женщины во время процедуры

происшествия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты Росздравнадзора проведут проверку салона красоты в подмосковных Луховицах, где женщина умерла во время процедуры лифтинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку салона красоты в городе Луховицы, где во время операции по подтяжке лица умерла 51-летняя женщина", – говорится в сообщении.

Об инциденте стало известно в среду, 7 апреля. Сообщалось, что посетительница салона красоты в Луховицах скончалась от приступа эпилепсии, который был спровоцирован инъекцией анестетического средства. Ей была оказана первая медицинская помощь, однако женщину спасти не удалось.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

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