В Подмосковье женщина умерла от приступа эпилепсии во время процедуры лифтинга

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В подмосковных Луховицах 51-летняя местная жительница умерла во время процедуры лифтинга в салоне красоты.

"В процессе предоставления данной услуги сотрудником салона красоты женщине в околоушную область был введен препарат анестетического свойства, который вызвал у потерпевшей приступ эпилепсии", – рассказала ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Она уточнила, что потерпевшей была оказана первая медицинская помощь, однако женщину спасти не удалось.

По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате отравления анестетическим препаратом.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с травмированием двух женщин во время оказания косметологических услуг в Москве.

Дело возбудили на основе информации с одного из федеральных каналов. Следователи сообщили, что пострадавшим оказали ненадлежащие косметологические услуги, которые привели к причинению вреда здоровью.