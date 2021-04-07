В Подмосковье женщина умерла от приступа эпилепсии во время процедуры лифтинга

13:07
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В подмосковных Луховицах 51-летняя местная жительница умерла во время процедуры лифтинга в салоне красоты.
"В процессе предоставления данной услуги сотрудником салона красоты женщине в околоушную область был введен препарат анестетического свойства, который вызвал у потерпевшей приступ эпилепсии", – рассказала ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
Она уточнила, что потерпевшей была оказана первая медицинская помощь, однако женщину спасти не удалось.
По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело. Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть наступила в результате отравления анестетическим препаратом.
Ранее следователи возбудили уголовное дело в связи с травмированием двух женщин во время оказания косметологических услуг в Москве.
Дело возбудили на основе информации с одного из федеральных каналов. Следователи сообщили, что пострадавшим оказали ненадлежащие косметологические услуги, которые привели к причинению вреда здоровью.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: