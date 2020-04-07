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Москва 24

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Происшествия

16:32

Тело женщины нашли в дренажной трубе у частного дома в Подмосковье

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела женщины в трубе у частного дома в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

"5 апреля в дренажной трубе у частного дома в деревне Минино в городском округе Орехово-Зуево обнаружено тело 46-летней женщины, давность наступления смерти которой около суток", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, женщина умерла от черепно-мозговой травмы.

Отмечается, что по подозрению в совершении преступления задержали сожителя потерпевшей.

Ранее стало известно, что мумия человека пролежала шесть лет в столичной квартире. Останки мужчины нашли на Рубцовской набережной в центре города. Смерть хозяина жилища, предположительно, наступила в 2014 году.

В марте этого года в квартире в центре столицы обнаружили тело с огнестрельным ранением в правый висок. Отмечалось, что квартира была закрыта изнутри.

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