В театре прокомментировали госпитализацию актрисы Аллы Демидовой

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Актриса Алла Демидова находится на плановом обследовании в медицинском учреждении, рассказали в пресс-службе "Гоголь-центра".

Как передает РИА Новости, с артисткой все хорошо. "Она на плановом обследовании, просто поднялось давление", – уточнил представитель театра.

Ранее сообщалось, что Демидову госпитализировали в столичную клинику. Спектакль "Ахматова. Поэма без героя", в котором занята актриса, перенесли с 7 апреля на 22 июня.

Алла Демидова родилась в 1936 году в Москве. Окончила экономический факультет МГУ.

Затем она поступила в Щукинское училище, а в 1964 году вошла в труппу Театра на Таганке. Демидова снималась в кинолентах "Шестое июля", "Чайка", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей", "Дети солнца" и других. В 1993 году она создала свой театр "А".