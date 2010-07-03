Актрису Аллу Демидову госпитализировали в Москве

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Актрису Аллу Демидову госпитализировали, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на "Гоголь-центр".

Ее доставили в одну из столичных клиник. Спектакль "Ахматова. Поэма без героя" с участием Демидовой в театре отменили 7 апреля и перенесли на 22 июня.

Алла Демидова родилась в 1936 году в Москве. Окончила экономический факультет МГУ.

После поступила в Щукинское училище на курс педагога Анны Орочко. В 1964 году Демидова вошла в труппу созданного Театра на Таганке. Актриса снималась в фильмах "Шестое июля", "Иду к тебе", "Чайка", "Зеркало", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей", "Дети солнца" и других.

В 1993 году она создала собственный театр "А" и начала сотрудничать с греческим режиссером Теодоросом Терзопулосом.