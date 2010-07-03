Из квартиры пенсионера в Москве украли более 2 млн рублей

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Неизвестный украл из квартиры пенсионера на юге Москвы более двух миллионов рублей. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе московской полиции.

Мужчина 1944 года рождения обратился в полицию в субботу, 6 апреля. Он сообщил, что из его квартиры на Симоновском Валу украли два миллиона 54 тысячи рублей, а также кожаное пальто стоимостью 150 тысяч рублей. По словам мужчины, неизвестный проник в квартиру путем свободного доступа.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

31 марта неизвестный украл из квартиры пенсионера в ТиНАО ювелирные изделия, а также 36 тысяч долларов и 100 тысяч рублей. Общий ущерб превысил два миллиона рублей.

