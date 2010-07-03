Уникальное кольцо с бриллиантом украли у потомков Наполеона III

В Париже похитили уникальное кольцо с огромным бриллиантом, стоимость которого превышает 1 миллион евро. Драгоценность принадлежала супруге потомка французского императора Наполеона III, пишет Le Parisien.
По данным газеты, кольцо украли вечером 1 апреля из машины, припаркованной на улице в шестом округе французской столицы. Грабителям также достались документы, банковские карточки и ноутбук.
Как отмечает издание, украденное кольцо считается особо ценным еще и потому, что украшающий его бриллиант в 40 карат некогда был частью короны супруги Наполеона III − императрицы Евгении. Нынешняя владелица драгоценности является женой одного из потомков императора.
Ранее сообщалось, что в одном из ресторанов Москвы у посетительницы похитили кольцо стоимостью 7,5 миллиона рублей. Дорогое украшение изготовила фирма Harry Winston.
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