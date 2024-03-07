07 марта, 15:32Происшествия
Инцидент на "Северстали" в Череповце произошел из-за атаки беспилотника
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Инцидент на "Северстали" в Череповце произошел из-за атаки беспилотника. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.
"В Вологодской области на предприятии "Северсталь" сегодня утром (7 марта. – Прим. ред.) произошел инцидент в районе доменной печи в результате попадания беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности", – приводит его слова ТАСС.
Филимонов пояснил, что инцидент не помешал работе предприятия. Сейчас оно функционирует в штатном режиме.
На месте происшествия к работе приступили оперативные и следственные службы. О пострадавших не сообщалось.
До этого на территории Новолипецкого металлургического комбината безопасным дистанционным способом были обезврежены части подавленного БПЛА. В результате обезвреживания частей беспилотников никто не пострадал. Произошедшее никак не повлияло на работу предприятия.
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