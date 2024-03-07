Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Инцидент на "Северстали" в Череповце произошел из-за атаки беспилотника. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

"В Вологодской области на предприятии "Северсталь" сегодня утром (7 марта. – Прим. ред.) произошел инцидент в районе доменной печи в результате попадания беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности", – приводит его слова ТАСС.

Филимонов пояснил, что инцидент не помешал работе предприятия. Сейчас оно функционирует в штатном режиме.

На месте происшествия к работе приступили оперативные и следственные службы. О пострадавших не сообщалось.

До этого на территории Новолипецкого металлургического комбината безопасным дистанционным способом были обезврежены части подавленного БПЛА. В результате обезвреживания частей беспилотников никто не пострадал. Произошедшее никак не повлияло на работу предприятия.

