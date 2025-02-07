Сообщение между Ливерпулем и Манчестером нарушено из-за упавшего на рельсы авто

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В Англии железнодорожное сообщение между Ливерпулем и Манчестером нарушено из-за упавшего на рельсы автомобиля. Об этом сообщает BBC.

Утром машина сначала пробила бетонное ограждение неподалеку от города Солфорд, а затем упала на рельсы. Устранение последствий ДТП может занять большую часть дня. Инженеры должны будут убрать авто с путей, после чего можно будет приступать к оценке ущерба и ликвидации последствий.

В результате аварии сообщение было нарушено также между Ливерпулем, Манчестером и его аэропортом, Ньюкаслом, Лидсом, Уэльсом.

Правоохранители Большого Манчестера заявили, что водитель автомобиля, который упал на рельсы, был задержан по подозрению в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Его отправили в медицинское учреждение с оценкой состояния как тяжелое, но не критическое.

Между тем 9 рейсов отменены и 5 задержаны из Москвы в Санкт-Петербург из-за сибирского антициклона и показателя минимальной барической высоты, который не позволяет самолетам Superjet 100 взлететь.

В европейской части России зафиксировано высокое атмосферное давление. В районе аэропорта Санкт-Петербурга его значение достигло 1 054 гектопаскаля. Если в аэропорту Пулково давление превышает 1 052 гектопаскаля, воздушные судна Superjet 100 не смогут сесть или взлететь.