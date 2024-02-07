ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинская армия подвергла обстрелу белгородское село Новая Таволжанка. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о последствиях вражеской атаки в своем телеграм-канале.

"Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях: в одном доме снарядом сильно повреждена хозпостройка, в трех других – незначительно посечены кровли, фасады и окна, также посекло один автомобиль", – говорится в его публикации.

Губернатор отметил, что в настоящее время осуществляется подворовой обход.

Ранее Гладков сообщил, что два человека пострадали при обстреле со стороны ВСУ города Шебекино. Он уточнил, что ранения получили сотрудники промышленного предприятия.

По его словам, в результате атаки оказались повреждены десять автомобилей на стоянке предприятия, а в одном из цехов пробило крышу.



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