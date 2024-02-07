Экс-президент Чили Себастьян Пиньера погиб при крушении вертолета

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Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб при крушении вертолета на юге страны. Об этом сообщает газета La Nación.

Сообщается, что вертолет упал в регионе Лос-Риос в озеро. Помимо экс-президента, на борту находились три его родственника, им удалось выбраться из вертолета.

Спасатели уже обнаружили тело бывшего главы государства на глубине около 40 метров. Согласно предварительным данным, Пиньера не смог расстегнуть ремень безопасности после падения вертолета. Причины трагедии пока что неизвестны, однако сообщается, что в момент взлета вертолета в этой местности шел дождь.



Глава МВД Чили Каролина Тоа подтвердила его гибель, в стране объявили траур.

Пиньера занимал пост президента дважды – с 2010 по 2014 год и с 2018 по 2022 год.

Ранее два человека погибли и еще четверо получили различные травмы в результате крушения частного вертолета в провинции Британская Колумбия на западе Канады.

Медики оказали помощь пострадавшим на месте происшествия, после чего эвакуировали их. Следователи начали проверку для выяснения обстоятельств крушения воздушного судна.

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