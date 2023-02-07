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Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 703 человек. Об этом сообщает управление по чрезвычайным ситуациям и устранению последствий стихийных бедствий (AFAD).

"На данный момент погибли 3 703 человека", – цитирует управление РИА Новости.

Согласно обновленным данным, пострадавшими в результате природного ЧП стали 22 286 человек.

Сейсмическая катастрофа произошла в юго-восточной части Турции 6 февраля. Магнитуда землетрясения составила 7,7. Сообщалось, что среди погибших с турецкой стороны числится один гражданин РФ.

Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган назвал происшествие самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.

Скорбь по погибшим выражают в Москве. У посольства Турции в столице появился стихийный мемориал. Люди несли цветы в память о погибших в результате трагедии.

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