07 февраля, 18:52Происшествия
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 703 человек
Фото: ТАСС/IHA agency via AP
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 703 человек. Об этом сообщает управление по чрезвычайным ситуациям и устранению последствий стихийных бедствий (AFAD).
"На данный момент погибли 3 703 человека", – цитирует управление РИА Новости.
Согласно обновленным данным, пострадавшими в результате природного ЧП стали 22 286 человек.
Сейсмическая катастрофа произошла в юго-восточной части Турции 6 февраля. Магнитуда землетрясения составила 7,7. Сообщалось, что среди погибших с турецкой стороны числится один гражданин РФ.
Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган назвал происшествие самым разрушительным стихийным бедствием в республике со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.
Скорбь по погибшим выражают в Москве. У посольства Турции в столице появился стихийный мемориал. Люди несли цветы в память о погибших в результате трагедии.
Землетрясение на юге Турции привело к геологическому сдвигу
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!