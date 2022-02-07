На западе МКАД затруднено движение из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Два автомобиля столкнулись на внешней стороне 53-го километра МКАД, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

В результате аварии одна из машин перевернулась на проезжую часть. Информации о пострадавших нет.

Уточняется, что движение затруднено по трем полосам из пяти. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что на границе Московской и Тульской областей столкнулись сразу 30 автомобилей. Пострадали восемь человек, в том числе трое детей.

До этого в Иркутской области произошла авария с участием большегруза Shacman и автомобиля скорой помощи, в результате которой погиб пациент.

ДТП случилось в селе Бильчир Осинского района на участке автодороги Иркутск – Оса – Усть-Уда. Травмы получили водитель и фельдшер машины скорой помощи.