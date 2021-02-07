Два человека погибли при пожаре в нежилом здании в Мытищах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Два человека погибли при пожаре в нежилом здании в подмосковных Мытищах, сообщает РИА Новости.

Огонь вспыхнул в одноэтажном здании на улице Бутовского. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Личности погибших и причины ЧП устанавливаются.

Ранее пожарные потушили загоревшийся грузовой автомобиль в Алабяно-Балтийском тоннеле.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Водителя грузовика осматривают медики.

О возгорании стало известно днем 7 февраля. Точная причина пожара выясняется. Из-за чрезвычайного происшествия временно перекрыто движение в Алабяно-Балтийском тоннеле. Для объезда водителей просят использовать Ленинградский проспект, выехав на него через Песчаную улицу. Также есть возможность повернуть с улицы Алабяна.