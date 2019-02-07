Часть кровли аварийного жилого дома обрушилась в центре Саратова

Часть кровли аварийного жилого двухэтажного дома обрушилась в четверг в центре Саратова на улице Радищева. Об этом сообщила начальник пресс-службы областного главка МЧС Наталия Куличенкова.

"По предварительным данным, произошло частичное обрушение кирпичной кладки из-под кровли жилого двухэтажного дома. Пострадавших нет, эвакуация не проводилась", – цитирует ее РИА Новости.

Куличенкова отметила, что дом аварийный. В ближайшее время представители городской администрации будут принимать решение о ремонте здания или расселении жильцов.