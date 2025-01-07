Доступ к Эвересту временно приостановлен в Тибете после землетрясения

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В Тибете решили временно закрыть доступ к Эвересту для туристов после землетрясения. О необходимости таких мер заявили представители управления культуры и туризма уезда Тингри, где находится северный базовый лагерь.

Решение было принято с целью защиты жизни и имущества туристов и персонала. О возобновлении восхождений сообщат дополнительно.

Подземные толчки магнитудой 7 зафиксировали в Тибетском автономном районе на юго-западе КНР у границы с Непалом утром 7 января. По последним данным, количество жертв землетрясения увеличилось до 53 человек, пострадавшими числятся 62.

Мощные подземные колебания привели к разрушению многих зданий. Началась эвакуация местных жителей, стартовали поисково-спасательные работы.

