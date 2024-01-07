Число погибших при землетрясениях в Японии выросло до 128

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Количество жертв в результате землетрясений в японской префектуре Исикава увеличилось до 128 человек. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По информации издания, 560 человек пострадали, в отношении 222 человек не удается подтвердить безопасность.

С понедельника, 1 января, в Японии произошло уже более 850 землетрясений различной силы. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Сейсмологи предупреждают, что афтершоковые толчки будут продолжаться в этом регионе около недели.

По последним данным, в результате серии землетрясений наибольший ущерб понесла префектура Исикава. Там в результате подземных толчков было разрушено более 250 домов.

Правительство Японии планирует направить 32,7 миллиона долларов на помощь пострадавшим от землетрясений в центральной части страны. Средства будут направлены на закупку товаров первой необходимости, в число которых входят питьевая вода, провизия, газовые плиты и топливо.

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