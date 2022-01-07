Движение на Живописном мосту ограничено из-за ДТП

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ДТП с участием трех автомобилей произошло на Живописном мосту на северо-западе Москвы, движение на Проспекте Маршала Жукова ограничено. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Живописном мосту (Проспект Маршала Жукова, дом 32 по улице Крылатской) произошло столкновение трех автомобилей. На месте находятся оперативные службы города", – говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что движение в сторону центра в настоящее время осуществляется по одной полосе из трех.

Ранее ДТП с участием двух автомобилей произошло на пересечении Лужнецкого проезда и улицы Хамовнический Вал. В результате происшествия погиб один человек, еще два пострадали.