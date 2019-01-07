Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Пожар произошел в автосервисе в центре Москвы. Огонь возник в одном из подсобных помещений одноэтажного кирпичного строения на улице Лесная, дом 61, строение 4.

По данному адресу расположен автосервис. На площади 40 квадратных метров его потушили. В результате никто не пострадал.