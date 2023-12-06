Начальника штаба СОБР "Рысь" Алпатова задержали по делу о банде из 90-х

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Среди членов группировки, совершавших тяжкие преступления с 1998 года, оказался действующий начальник штаба Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Рысь" Алексей Алпатов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Парламентарий, объясняя задержание с участием сотрудников МВД, Следственного комитета (СК) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, отметил, что среди членов банды были действующие сотрудники Росгвардии. Помимо Алпатова, среди задержанных оказался оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных.

Всего по делу о банде из 1990-х задержали 15 человек. Всем задержанным уже предъявили обвинения и отправили в СИЗО.

Сотрудникам спецслужб также удалось выяснить местонахождение лидера группировки и задержать его. Он долгое время проживал на Украине и имел ВНЖ. В Россию глава банды приезжал для координации ее деятельности.

С 1998 года члены преступной банды совершали убийства, похищения людей и разбойные нападения. Среди преступлений группы есть убийство советника министра путей сообщения России в 2002 году, покушение на убийство консультанта аппарата Госдумы и другие.

