МВД задержало причастных к убийству в 2002 году советника министра путей сообщения

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Сотрудники правоохранительных органов вместе с СК и ФСБ России задержали лидера и остальных членов банды, совершавших тяжкие и заказные преступления (убийства, похищения людей и разбойные нападения) с 1998 года. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

"В ходе обысков были изъяты несколько единиц огнестрельного оружия с приспособлениями для бесшумной стрельбы, иные средства совершения преступлений, а также похищенное имущество", – отметила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Уточняется, что лидерами банды были экс-солдат российской армии, а также сотрудник СОБР ЦРУБОП МВД России (в 2006 году он погиб в ДТП). В состав входили еще 20 сотрудников МВД (из подразделений спецназначения и Госавтоинспекции), военные ВС РФ и гражданские.

По информации ведомства, сейчас членам банды вменяется совершение более 30 преступлений, среди которых фигурирует убийство советника министра путей сообщения России, похищение и убийство собственника коммерческой компании вместе с бухгалтером и владельца Красногвардейского рынка, а также покушение на убийство консультанта аппарата Госдумы.

Также в МВД сообщили, что глава банды долгое время жил на Украине, где имеет вид на жительство. Однако он часто приезжал в РФ для координации деятельности группировки.

СК РФ предъявил всем обвинения по пунктам "а", "в", "ж" и "з" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство"), пунктам "а" и "б" части 4 статьи 162 УК РФ ("Разбой"), части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества"), части 4 статьи 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, сбыт, хранение или ношение оружия, боеприпасов"). Сейчас задержанных отправили в СИЗО Москвы.

В ноябре этого года на подозреваемых уже было возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 209 УК РФ ("Создание и участие в устойчивой вооруженной группе в целях нападения на граждан или организации").

Ранее член ореховской организованной преступной группировки (ОПГ) Сергей Фролов был приговорен к пожизненному заключению за 16 убийств. Самым громким преступлением стало нападение 17 июля 2010 года на автомобиль Range Rover гендиректора фирмы "Одинцовское подворье" Сергея Журбы. Вооруженные двумя автоматами злоумышленники произвели 98 выстрелов.

До этого в декабре 2017 года члена ореховской ОПГ Игоря Сосновского по прозвищу Чипит приговорили к 18 годам и восьми месяцам колонии строгого режима. Сосновский раскаялся в содеянных преступлениях и дал показания на других участников ОПГ.



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