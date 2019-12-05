В Омской области нашли кровавое озеро

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В Омской области обнаружили искусственный водоем из слитой крови животных. Он располагается в Калачинском районе недалеко от скотомогильника, сообщает РИА Новости.

Видео опубликовал местный житель. По его словам, в этом месте стоит невыносимый запах. Размер озера – около 30-40 квадратных метров.



Ранее СМИ сообщили, что в Калачинском районе ведется несанкционированное складирование биологических отходов.

В Главном управлении ветеринарии Омской области ответственным назвали предприятие, занимающееся убоем скота.

Там уточнили, что отходы утилизировали, возбудителей особо опасных инфекций не обнаружено.