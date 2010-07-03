Названа возможная причина выброса газа в Нижегородской области

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По предварительным данным, причиной отравления в Нижегородской области стал выброс одоранта (примеси к газу для придания ему запаха) с газораспределительной станции. К этому могло привести нарушение эксплуатации оборудования на предприятии "Газпрома", сообщил ТАСС министр энергетики и ЖКХ региона Андрей Чертков.

В свою очередь представители ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" опровергают данные о выбросе вредных веществ на газораспределительной станции. И. о. начальника службы по связям с общественностью и СМИ "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Татьяна Любавина рассказала РИА Новости, что никаких работ с одорантом на газораспределительной станции в Ваде не проводилось.

"Ни система автоматики, ни оператор ГРС не подтверждают какие-либо нарушения, работа ГРС стабильна", – отметила она, добавив, что сейчас с ситуацией разбирается группа быстрого реагирования компании.

В пресс-службе компании обратили внимание на то, что дети отравились только на третьем этаже школы. Также там отметили, что недалеко от школы горит свалка.

В региональном МЧС заявили, что не располагают данными о пожаре на свалке рядом с местом ЧП. По словам главы Вадского района Ивана Ураева, свалку, о которой идет речь, ликвидировали месяц назад.

Отравление 44 учеников и одного преподавателя произошло в Вадской средней школе. Пострадавших доставили в больницу, но после медицинского осмотра отпустили домой.