Пострадавший при аварии на теплотрассе в Гольянове скончался в больнице

Фото: ТАСС/Игорь Кубединов

Мужчина, получивший травмы при аварии на теплотрассе в Гольянове, скончался в больнице. Врачи до последнего боролись за жизнь пациента, но ожоги оказались слишком серьезными, сообщает "Интерфакс".

Авария произошла вечером 29 ноября на пересечении на пересечении Байкальской и Иркутской улиц. Там прорвало трубу с горячей водой. В результате ЧП пострадали восемь человек, пять из них госпитализировали. Одного из пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Выявить область повреждения, локализовать ее и начать переключение теплоснабжения по резервной схеме удалось за два часа. В 04:00 теплоснабжение обеспечили уже по постоянной схеме.

Причины разрыва тепломагистрали расследует специальная комиссия.

Подробнее о происшествии – в материале портала Москва 24.